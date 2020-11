Stand: 27.11.2020 14:45 Uhr Goldenstedt: Lkw verliert Flüssigkeit aus Schlachtindustrie

Ein Lkw hat am Donnerstagabend in Goldenstedt (Landkreis Vechta) sogenanntes Leimwasser verloren. Dabei handelt es sich um eine in Schlachtbetrieben anfallende Substanz. Nach bisherigen Erkenntnissen gehe von der Flüssigkeit keine Gefahr aus, so die Polizei. Ursache sei offenbar ein technischer Defekt gewesen. Eine Spezialfirma reinigte die Straße, die bis zum frühen Freitagmorgen gesperrt war.

VIDEO: Goldenstedt: Lkw verliert große Menge Leimwasser (1 Min)

