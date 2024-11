Goldenstedt: Laster mit Hühnern umgekippt - Straßen gesperrt Stand: 28.11.2024 11:33 Uhr Ein mit 5.300 Hühnern beladener Lkw ist am Donnerstagmorgen in der Gemeinde Goldenstedt (Landkreis Vechta) in einen Straßengraben geraten und auf die Seite gekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der 42-jährige Mann musste der Polizei zufolge von der Feuerwehr aus dem Laster befreit werden. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Arkeburgerstraße und der Moosweg in der Gemeinde Goldenstedt sind momentan wegen des Abtransports der Hühner und der Bergung des Lkw gesperrt. Wie es den Hühnern geht, dazu konnte die Polizei keine Angaben machen, ein Veterinär sei jedoch vor Ort.

Straße war nicht für Lkw geeignet

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen. Nachdem der Lkw-Fahrer auf einem Hof in Goldenstedt die Hühner aufgeladen hatte, war er auf der Straße in Richtung Arkeburg durchs Moorgebiet unterwegs. Weil er auf der engen Strecke dem Gegenverkehr ausweichen wollte, lenkte er sein Gefährt an den Straßenrand. Der Lkw rutschte daraufhin in den Graben und blieb auf der Seite liegen. Diese Route durchs Moor ist laut Polizei nicht als offizielle Umleitungsroute für die gesperrte L881 zugelassen - würde aber dennoch rege benutzt werden. Daher bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmenden den Bereich um die Unfallstelle weiträumig zu umfahren und dabei die offiziellen Umleitungsrouten zu nehmen.