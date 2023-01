Stand: 18.01.2023 09:41 Uhr Goldenstedt: Güllelaster verunglückt und kippt in Graben

Ein mit Gülle beladener Sattelschlepper ist in der Nähe von Goldenstedt (Landkreis Vechta) verunglückt. Das Fahrzeug war am Dienstag gegen 12.53 Uhr beim Überholen in eine Böschung geraten. Der 31 Jahre alte Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sattelzug überfuhr zwei Bäume, touchierte einen dritten und kippte schließlich in einen Graben. Das Fahrzeug verkeilte sich zwischen zwei Bäumen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Bergung gestaltete sich schwierig: Ein Kran musste zunächst eine große Eiche anheben. Nachdem Feuerwehrleute den Baum zersägt hatten, konnte der Kran den Sattelschlepper bergen. Anschließend wurde er mit einem Tieflader abgeschleppt.

