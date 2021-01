Stand: 10.01.2021 11:46 Uhr Goldenstedt: 19-Jähriger stirbt bei Autounfall

Bei einem Verkehrsunfall bei Goldenstedt im Landkreis Vechta ist in der Nacht zu Sonntag ein 19-Jähriger gestorben. Laut Polizei war der Autofahrer zwischen Goldenstedt und Barnstorf unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Der Pkw stieß gegen einen Baum und geriet ins Schleudern. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Die Straße war für etwa drei Stunden voll gesperrt.

VIDEO: Tödlicher Unfall im Landkreis Vechta (1 Min)

