Glühwein und 3G: Lamberti-Markt in Oldenburg eröffnet Stand: 16.11.2021 21:04 Uhr Der Duft von Glühwein, Gebäck und gebrannten Mandeln erfüllt seit Dienstag wieder Rathausmarkt und Schlossplatz in Oldenburg. Am späten Nachmittag wurde der Lamberti-Markt eröffnet - mit 3G-Regelung.

Das Prinzip "geimpft, genesen, getestet" gilt sowohl an Imbiss- und Ausschankhütten als auch an Fahrgeschäften. Farbige Bändchen sollen dafür sorgen, dass Gäste Corona-Nachweis und Personalausweis nur einmal vorlegen müssen. Der Markt rund um die historische St.-Lamberti-Kirche dauert bis zum 22. Dezember.

Osnabrück eröffnet mit 2G-Regel, Ärztekammer fordert 2G plus

In Osnabrück hat am Montag der erste große Weihnachtsmarkt in Niedersachsen eröffnet. Dort haben nur Geimpfte und Genesene Zugang. Die Stadt hatte sich angesichts steigender Corona-Inzidenzen für eine 2G-Regelung entschieden. Aus Sicht der Ärztekammer Niedersachsen (AKN) ist allerdings auch diese nicht ausreichend. Präsidentin Martina Wenker fordert eine "streng kontrollierte 2G-plus-Regelung sowie strikte Obergrenzen der Personenzahl und wöchentliche Neubewertung je nach regionaler Inzidenz".

