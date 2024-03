Stand: 12.03.2024 09:49 Uhr Sechs Strafverfahren: 27-Jähriger hält die Polizei auf Trab

In Leer hat ein 27-jähriger Mann aus Schwerin am Samstag gleich zweimal Zeit in polizeilichem Gewahrsam verbracht. Wie die Polizei berichtet, muss er sich in gleich sechs Strafverfahren verantworten. Zuerst bedrohte und beleidigte er demnach Mitarbeiterinnen einer Bäckerei im Bahnhof, wo er auch Geschirr zerstörte. Polizisten, die erfolglos versuchten, den Mann zu beruhigen, sprachen ihn auf Cannabis-Geruch an. Daraufhin versuchte der 27-Jährige zu flüchten. Er beleidigte den Angaben zufolge die Beamten, die ihn in Gewahrsam nahmen, da er sich nicht beruhigen ließ. Er trug eine geringe Menge Cannabis bei sich. Nachdem der Mann am Nachmittag aus dem Gewahrsam entlassen worden war, onanierte er laut Polizei öffentlich und beleidigte eine Frau, die ihn darauf ansprach. So kam der Schweriner wieder in Polizeigewahrsam, wo erneut Betäubungsmittel bei ihm gefunden wurden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min