Stand: 06.05.2021 08:57 Uhr Giftstoffe aus Beirut auf dem Weg nach Friesland

Nach der Bergung hochgiftiger Chemikalien im Hafen von Beirut im Libanon sind die Stoffe auf dem Weg zur Entsorgung in Deutschland. Ein Schiff mit 59 Containern an Bord habe am Mittwoch die libanesische Hauptstadt Richtung Wilhelmshaven verlassen, teilte die in Bremen ansässige Firma Combi Lift mit. Die Chemikalien sollen nach der Ankunft zunächst in Wiefels in Friesland zwischengelagert und danach entsorgt werden. Deutsche Experten hatten sie in den vergangenen Wochen im Beiruter Hafen geborgen.

06.05.2021