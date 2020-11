Stand: 27.11.2020 09:12 Uhr Giftmüll? Feuerwehr stellt illegal entsorgte Kanister sicher

Die Feuerwehr hat in Krummhörn (Landkreis Aurich) sechs illegal entsorgte Kanister mit einer unbekannten Substanz geborgen. Ein Landwirt hatte die Kanister an einem Bach entdeckt. Ein Teil der Substanz sei ins Wasser geraten, weshalb eine Ölsperre gelegt wurde, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Plastikkanister wurden in Sicherheitsfässern abtransportiert. Eine genaue Analyse des Stoffes steht noch aus.

