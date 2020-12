Stand: 07.12.2020 15:13 Uhr Giftiges Paket schlägt leck: Fünf Personen im Krankenhaus

In einem Lager in Sievern (Landkreis Cuxhaven) ist am Montagmorgen ein Paket mit giftiger Beizpaste leckgeschlagen. Fünf Angestellte eines Paketdienstes wurden daraufhin mit Gesundheitsbeschwerden ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurden die Einsatzkräfte gegen acht Uhr zu der Halle gerufen. In Schutzanzügen bargen sie das beschädigte Paket und suchten nach weiteren möglicherweise leckgeschlagenen Behältern. Messungen inner- und außerhalb der Halle hätten aber keinen Hinweis auf einen Austritt der Substanz ergeben, so der Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.12.2020 | 15:30 Uhr