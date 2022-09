Gewalttat in Verdener Supermarkt: Frau niedergestochen Stand: 08.09.2022 10:48 Uhr Ein 40-jähriger Mann soll in einem Supermarkt in Verden eine Frau im Beisein ihres Kindes mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in einem Verbrauchermarkt am Verdener Holzmarkt. Nach Angaben der Polizei wird die 26-Jährige in einer Klinik behandelt. Sie schwebe weiterhin in Lebensgefahr. Die Frau stand zum Zeitpunkt der Attacke mit ihrem dreijährigen Kind an der Kühltheke des Geschäfts.

Polizei: Opfer und Täter kannten sich

Zeuginnen und Zeugen berichteten, dass es zuvor einen Streit zwischen ihr und dem mutmaßlichen Täter gegeben habe. Der Tatverdächtige und die Mutter kannten sich laut Polizei. Das Motiv für die Tat ist ungeklärt. Das Kleinkind wurde bei dem Angriff körperlich nicht verletzt.

VIDEO: Femizide: Wie schutzlos sind Frauen in Deutschland? (16.08.2022) (12 Min)

