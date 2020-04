Stand: 30.04.2020 20:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Gewalttat in Löningen: Toter auf Hof entdeckt

Auf einem Gehöft in Madlage, einem Ortsteil von Löningen im Landkreis Cloppenburg, hat die Polizei am Mittwochvormittag einen Toten gefunden. Wie die Beamten am Donnerstagabend mitteilten, haben sich bei der Obduktion des Leichnams Hinweise auf eine Gewalttat ergeben. Warum sie zu dem landwirtschaftlichen Hof gerufen wurden, teilten die Beamten nicht mit.

Bruder in Haft wegen Drogen-Delikts

Auf dem Hof angetroffen wurde der 50 Jahre alte Bruder des 57-jährigen Opfers. "Die Aufklärung der Umstände und der Rolle des Bruders ist Teil der weiteren Ermittlungen", hieß es. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft - wegen eines anderen Delikts. Er werde "dringend verdächtigt, schwerwiegende Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen zu haben".

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.04.2020 | 20:00 Uhr