Gewalttat in Fischerhude: Polizei entdeckt zwei Tote Stand: 28.12.2021 21:23 Uhr Die Polizei hat am Dienstagabend bei einem Großeinsatz in Fischerhude im Landkreis Verden zwei Tote in einem Haus entdeckt. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, sagte eine Polizeisprecherin.

Über die Todesursache wurde noch nichts mitgeteilt. Zuvor war eine Frau verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei habe das Haus gesichert, sei aber auch in der Umgebung präsent. Unklar war am Abend, ob es sich bei einer der tot aufgefundenen Personen möglicherweise um den Täter oder die Täterin handelt. Es soll eine Schusswaffe eingesetzt worden sein. Wie die Polizei Verden/Osterholz über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, sind der Ablauf und die Hintergründe unklar. "Die Ermittlungen wurden aufgenommen", hieß es.

Polizei: Bereich weiträumig umfahren

Der Einsatz der Polizei begann am Dienstag kurz vor 17 Uhr. Eine Straße in dem Ort wurde gesperrt. Die Beamten baten am Abend darum, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Wege für die Einsatzkräfte frei zu halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.12.2021 | 06:30 Uhr