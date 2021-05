Stand: 12.05.2021 09:40 Uhr Getreidediebstahl: Urteil gegen sieben Männer erwartet

Im Prozess um massiven Getreide-Diebstahl will das Landgericht Oldenburg heute die Urteile sprechen. Angeklagt sind sieben Männer: Sie sollen mehr als 500 Mal Getreide aus einem Futtermittelbetrieb in Essen im Landkreis Cloppenburg gestohlen haben. Vier der Angeklagten arbeiteteten in der Firma. In wechselnden Teams sollen sie die Werkstore geöffnet und Lastwagen mit Getreide beladen haben. Der Wert des Getreides beläuft sich auf insgesamt knapp 1,7 Millionen Euro. Die Beute wurde laut Anklage später an Landhandelsbetriebe weiterverkauft worden.

