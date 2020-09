Stand: 08.09.2020 12:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Getöteter Friseur: Prozessauftakt naht

Der gewaltsame Tod eines Friseurs in Bad Zwischenahn soll noch in diesem Monat vor Gericht verhandelt werden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Landgericht Oldenburg beginnt der Prozess gegen zwei Angeklagte am 22. September. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern Mord vor. Sie sollen den 31-Jährigen Friseur in Bad Zwischenahn mit einem Messer angegriffen und ihn dabei so schwer verletzt haben, dass er trotz Reanimation starb.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.09.2020 | 10:30 Uhr