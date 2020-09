Stand: 22.09.2020 06:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Getöteter Friseur: Mordprozess beginnt heute

Vor dem Landgericht Oldenburg müssen sich ab heute zwei Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Anfang April in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) einen Friseur getötet zu haben. Laut Anklage sollen die beiden 36 und 42 Jahre alten Männer den Friseur erst in einen Unfall verwickelt und daraufhin mit einem Messer angegriffen haben. Dabei verletzten sie den 31-Jährigen so schwer, dass er trotz Reanimation starb. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat in Bad Zwischenahn aus Eifersucht geschah. Das Opfer soll ein Verhältnis mit der Frau des 42-jährigen Beschuldigten gehabt und ein möglicherweise kompromittierendes Handyvideo besessen haben. Die mutmaßlichen Täter sitzen in Untersuchungshaft. Ein Urteil wird für Mitte November erwartet.

