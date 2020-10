Getötete Frau in Ganderkesee: Teilgeständnis im Mordprozess Stand: 13.10.2020 10:47 Uhr Das Landgericht Oldenburg hat einen Mordprozess gegen einen 51-Jährigen eröffnet. Er soll seine Ex-Freundin umgebracht haben. Zu Beginn sagte der Angeklagte, dass er den Tod der Frau verursacht habe.

Der Angeklagte sagte am Dienstag, es tue ihm leid. "Ich kann es nicht in Worte fassen", so der 51-Jährige. Er sei verantwortlich, habe aber nicht mit Absicht gehandelt. An vieles könne er sich nicht erinnern. Er hat mit dem Opfer ein gemeinsames Kind, das zum Tatzeitpunkt sieben Jahre alt war. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, seine ehemalige Freundin im Badezimmer des Hauses von hinten angegriffen und erwürgt zu haben.

Sturz vorgetäuscht

Im Juni war das 44 Jahre alte Opfer aus Ganderkesee schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Angeklagte selbst hatte den Notruf gewählt und angegeben, seine Lebensgefährtin sei bei einem Sturz verletzt worden. Das Krankenhaus verständigte die Polizei, weil es deutliche Hinweise auf häusliche Gewalt gab. Nach Tagen im Koma starb die Frau am 1. Juli.

