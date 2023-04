Gesunkenes Sportboot: Oste nach Sperrung wieder freigegeben Stand: 07.04.2023 14:54 Uhr Nachdem ein Sportboot im Hafen Neuhaus (Landkreis Cuxhaven) gesunken ist, ist die Oste am Freitag für die Schifffahrt wieder freigegeben worden. Die Bergung des Schiffes gestaltet sich aber schwierig.

Laut der Wasserschutzpolizei Stade musste der Fluss nach dem Sinken des Bootes vorübergehend gesperrt werden, weil ein Brechen der Steganlage nicht ausgeschlossen werden konnte. Jetzt sei aber gesichert, dass das Schiff fest am Grund liegt, sich nicht bewegt und auch keine Gefahr für die Umwelt darstellt.

Oste: Bergung des Sportbootes gestaltet sich schwierig

Das Sportboot soll den Angaben zufolge nun schnellstmöglich in dem Hafen geborgen werden - das Unterfangen gestaltet sich aber schwierig. "Bisher wurden keine Bergungsversuche unternommen", sagte eine Sprecherin der Wasserbehörde des Landkreises Cuxhaven. An den Feiertagen sei es schwierig, Taucher und Bergungsunternehmen zu engagieren. Die Feuerwehr habe eine Ölsperre um das gesunkene Boot ausgebracht, um bereits austretende Betriebsstoffe aufzufangen, so die Behörde. Eine zusätzliche Sicherung des gesunkenen Bootes sei nicht möglich gewesen, da es sich vollständig unter Wasser befand. Warum das Sportboot untergegangen ist, muss noch geklärt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.04.2023 | 08:00 Uhr