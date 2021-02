Stand: 17.02.2021 11:37 Uhr Gesundheitsministerium erwägt Obduktion nach Tod in Heim

Nach dem Tod von fünf Seniorenheimbewohnern in Emstek (Landkreis Cloppenburg) schließt das Niedersächsische Gesundheitsministerium nicht aus, dass die Verstorbenen obduziert werden müssen. Bislang läge die genaue Ursache der Todesfälle noch nicht vor, hieß es auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen aus dem Ministerium. Sollte sich aus den Unterlagen keine Klarheit geben, müsse die Obduktion in Betracht gezogen werden. In dem Emsteker Heim waren trotz zweifacher Impfung 18 Bewohner und Mitarbeiter an Corona erkrankt, fünf von ihnen verstarben.

Weitere Informationen Weitere Corona-Tests nach Todesfällen in Emsteker Pflegeheim Fünf Senioren sind mit oder am Coronavirus gestorben. In dem Heim sind bereits 13 weitere Personen infiziert. (15.02.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.02.2021 | 13:30 Uhr