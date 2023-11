Gestrandetes Schiff auf Norderney wird heute geborgen Stand: 10.11.2023 07:22 Uhr Ein auf Norderney gestrandetes selbst gebautes Segelschiff soll heute geborgen werden. Die Inselverwaltung fürchtet, dass es bei einer Sturmflut den Küstenschutz beschädigten könnte.

Eine Spezialfirma soll das Schiff heute abtransportieren, darauf habe man sich mit dem Eigentümer geeinigt, teilte eine Stadtsprecherin mit. Bei Niedrigwasser soll das Segelschiff laut Ordnungsamt am Nachmittag auf einen Tieflader gehoben und über den Landweg abgeschleppt werden. Damit könne das Schiff kurzfristig an einen geeigneten Ort auf Norderney gebracht werden. Wohin es genau kommen soll, steht noch nicht fest. Auch wer für die Kosten des Transportes aufkommt - Eigentümer oder Insel - ist noch offen.

Bürgermeister: Eigentümer nimmt Hilfe der Insel an

Der Eigentümer des Schiffes mit dem Namen "Wibo" nimmt nach Angaben von Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs (parteilos) jetzt die von der Inselverwaltung angebotene Hilfe an und verzichtet auf seine Eigentumsrechte. Die in den Medien als "Geisterschiff" bezeichnete Jacht war am Montag am Hauptbadestrand der Insel auf Grund gelaufen und hat sich seitdem zu einer Attraktion für Insulaner und Touristen entwickelt.

Auftrag des Seemanns zur Bergung war geplatzt

Die Inselverwaltung drückt bei der Bergung des umgebauten Plattbodenschiffs aufs Tempo. "Wir haben Sturmflutsaison, bei einer starken Flut könnte das Schiff angespült werden und den Küstenschutz beschädigen", sagte ein Inselsprecher. Laut Norderneys Bürgermeister hatte der Seemann bereits ein niederländisches Unternehmen beauftragt, sein Segelboot zu bergen. Der Auftrag sei aber geplatzt. Die Gründe dafür seien nicht bekannt.

Seemann erzählt Schaulustigen am Strand aus seinem Leben

Laut Polizei hat das Boot keinen funktionierenden Motor, keinen Anker und einen Ruderschaden. "Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Segelschiff bei uns strandet", sagte der Inselsprecher. Der Seemann war mit dem Schiff laut Polizei auf der Nordsee unterwegs gewesen. Er stammt aus Freiburg. Nun lebe er offenbar auf dem Schiff am Strand der Insel, er habe auch in der Vergangenheit öfter auf seinem Boot gelebt, erklärte eine Polizeisprecherin. Der Segler lockt derzeit viele Schaulustige an und erzählt ihnen Geschichten aus seinem Leben.

Seit mehr als 50 Jahren liegt am Oststrand von Norderney bereits das Wrack eines Muschelsaugers - ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel und Fotomotiv.

