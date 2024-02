Gestrandete Fähre "Spiekeroog IV": Die Bergung beginnt Stand: 15.02.2024 12:54 Uhr Heute beginnt die Bergung der gestrandeten "Spiekeroog IV". Luftkissen und ein Schwimmkran sollen dabei helfen. Eine Sturmflut hatte die Fähre auf einen Parkplatz in Neuharlingersiel gespült.

Seit dem frühen Morgen befindet sich eine Baustelle auf der Parkplatzfläche in Neuharlingersiel (Landkreis Wittmund), wo die "Spiekeroog IV" rund 60 Meter von der Kaikante entfernt liegt. Im Laufe des Tages soll das 336 Tonnen schwere Schiff laut Geschäftsleitung des Nordseebads Spiekeroog dann mit Hartgummi-Luftkissen angehoben werden, damit zwei selbstlenkende Schwerlastmodule darunter fahren können.

Schwimmkran soll Fähre ins Wasser heben

Morgen soll die Fracht- und Personenfähre so in die Nähe der Kaimauer transportiert werden. Noch sei aber unklar, ob der Weg trägt - dazu gebe es weder Zahlen noch Erfahrungswerte, sagte der zuständige Ingenieur Peter Nibbe dem NDR Niedersachsen. Vor der Kaimauer soll das Schiff auf Schäden untersucht werden, um zu prüfen, ob es in der Werft repariert werden muss. Ein Schwimmkran soll die Fähre dann zurück ins Wasser heben. DIe Bergungsarbeiten sollen rund zwei Wochen dauern.

Kosten für Bergung im sechsstelligen Bereich

Kurz vor Weihnachten hatte sich die "Spiekeroog IV" während des Sturmtiefs "Zoltan" von ihren Leinen losgerissen und war auf die überspülte Parkplatzfläche getrieben worden. Wochenlang beriet ein Krisenteam darüber, wie das Schiff zurück ins Wasser transportiert werden kann, mehrere Firmen bewarben sich um den Auftrag. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus Hamburg. Die Kosten für die Bergungsarbeiten - eine Summe im sechsstelligen Bereich - übernimmt die Versicherung der Inselgemeinde Spiekeroog.

