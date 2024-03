Stand: 10.03.2024 15:42 Uhr Gestohlene Autokennzeichen: Strafverfahren gegen 19-Jährige

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend in Delmenhorst mit falschen Kennzeichen an ihrem Auto erwischt worden. Das teilte die Polizei mit. Eine Streife hielt den Wagen an, weil die Nummernschilder gestohlen gemeldet waren. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Auto der 19-Jährigen nicht mehr zugelassen war. Sie durfte nicht weiterfahren. Im Fahrzeug lagen weitere Kennzeichen - ebenfalls gestohlen, wie es weiter hieß. Anschließend wurde die Wohnung der 19-Jährigen durchsucht. Dort wurden laut Polizei ebenfalls Nummernschilder entdeckt. Insgesamt stellten Beamte vier Kennzeichenpaare sicher. Auf die 19-Jährige kommen den Angaben zufolge mehrere Strafverfahren zu.

