Gespräche zur Rettung von Weser-Metall gestartet

Das Land Niedersachsen, der Landkreis Wesermarsch, die Stadt Nordenham sowie Weser-Metall und die Industriegewerkschaft (IG) Metall haben sich zu einem ersten Gespräch über die Zukunft der Bleihütte in Nordenham getroffen. Das Unternehmen Weser-Metall der Recyclex-Gruppe ist insolvent und soll einen neuen Eigentümer bekommen. Das Rohstoffunternehmen Glencore hat nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen Interesse, will vor einer Übernahme jedoch die Kostenfrage für Altlasten auf zwei Deponien geklärt wissen. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) betonte, dass das Land alles tun werde, damit es - wie im Fall der Recyclex-Tochter Harz-Metall in Goslar - zu einer Sicherung der Bleihütte komme. Die Gespräche würden fortgesetzt. IG Metall und Betriebsrat fordern von dem potenziellen neuen Betreiber, die rund 300 Arbeitsplätze in Nordenham und deren Tarifbindung zu sichern.

