Stand: 01.11.2019 12:09 Uhr

Versuchter Banküberfall: Täter auf der Flucht

Ein maskierter Täter ist heute Morgen bei dem Versuch gescheitert, eine Bank in Oldenburg zu überfallen. Laut Polizei hatte der Mann einen Bankangestellten am Hintereingang des Geldinstituts im Stadtteil Eversten abgefangen und ihn mit einer Pistole bedroht. Unklar ist, ob es sich dabei um eine scharfe Waffe handelte. Zusammen mit dem Angestellten betrat der Täter die Bank. Als ihm bewusst geworden sei, dass er aufgrund technischer Sicherheitsbarrieren kein Bargeld rauben kann, habe er den Angestellten gefesselt, so die Polizei. Der Täter flüchtete.

Sofortige Fahndung blieb erfolglos

Als weitere Angestellte die Bank betraten, fanden sie ihren Kollegen und benachrichtigten die Polizei. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein - allerdings ohne Erfolg. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht. Er ist etwa 1,80 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt und hat eine untersetzte Statur. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Regenjacke mit der Aufschrift Rainmax, eine blaue Jeans und alte Sportschuhe. Außerdem hatte er eine schwarze Sporttasche mit grauen Applikationen bei sich. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder eine Person kennen, auf die die Beschreibung zutrifft, sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 zu melden.

Weitere Informationen Polizei im Ammerland sucht Bankräuber Nach einem Banküberfall im Juli in Augustfehn gibt es noch immer keine Spur von den Tätern. Die Polizei sucht nun per Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden Männern. (09.09.2019) mehr Apen: Maskierter Bankräuber flieht mit Klapprad Ein maskierter Mann hat am Montagnachmittag eine Bank in Apen (Landkreis Ammerland) überfallen. Er flüchtete mit einem Klapprad. Die Polizei fahndet weiter nach dem Räuber. (09.07.2019) mehr

Archiv 09:51 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:51 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.11.2019 | 12:00 Uhr