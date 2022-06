Gericht bestätigt: Haus zu groß für Hartz-IV-Antragsteller Stand: 02.06.2022 11:30 Uhr Das Jobcenter darf bewerten, ob selbst bewohntes Eigentum bei Antragsstellern von Hartz IV zu groß ist oder nicht, wie das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat.

Die entsprechende Regelung verstoße nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz, erklärten die Verfassungsrichter am Donnerstag in Karlsruhe. Die angemessene Größe eines Hausgrundstücks richte sich nach der aktuellen Bewohnerzahl. Ist das Wohneigentum zu groß, gelte es nicht mehr als sogenanntes Schonvermögen. Der Verkauf des Hauses sei daher zumutbar.

143 Quadratmeter zu groß für zwei Personen?

In dem konkreten Fall hatte das Jobcenter in Aurich 2018 den Antrag einer Frau auf Arbeitslosengeld II mit der Begründung abgelehnt, das Haus, in dem sie mit ihrem Mann wohne, sei mit 143 Quadratmetern zu groß für zwei Personen. Den Betroffenen würden keine Leistungen verwehrt, die sie zur Existenzsicherung benötigten, entschied das Gericht. "Sie verfügen über Wohneigentum, das sie einsetzen und damit ihren Bedarf selbst sichern können", hieß es. Grundsätzlich ist Wohneigentum als Schonvermögen geschützt, sollte der Eigentümer ALG II beantragen.

Gesetzgeber muss frühere Bewohner nicht berücksichtigen

Das Jobcenter hatte argumentiert, dass der Ehemann als Eigentümer mit dem aus Sicht der Behörde zu großem Haus ein Vermögen besitze, das den für die Klägerin und ihren Mann maßgeblichen Freibetrag übersteige. Für zwei Personen sei demnach eine Wohnungsgröße von nicht mehr als 90 Quadratmetern angemessen. Die Klägerin hatte wiederum angeführt, dass die Familie das Haus zunächst mit acht Personen - zwei Erwachsenen und sechs Kindern - bewohnt habe. Die Kinder seien inzwischen ausgezogen, das Ehepaar bewohnt das Haus seit 2013 zu zweit. Laut Bundesverfassungsgericht muss der Gesetzgeber nicht berücksichtigen, ob früher mehr Personen in der Wohnung gewohnt hätten.

Sozialgericht Aurich hält Praxis für diskriminierend

2016 hatte das Bundessozialgericht in einem Hartz-IV-Fall entschieden, dass bei einem unangemessen großen Eigenheim keine Bedürftigkeit vorliege, und hatte die zumutbare Wohnungsgröße pro Person festgelegt. Das Sozialgericht Aurich hat diese Praxis in dem Rechtsstreit der Frau mit dem Jobcenter für verfassungswidrig gehalten und daher das Bundesverfassungsgericht angerufen. Das Ehepaar habe in seiner vorangegangenen Lebensphase Kinder betreut und eine größere Wohnung vorhalten müssen. Es sei diskriminierend, wenn dieses Vermögen nun nicht mehr geschützt sei.

