Georgsheil: Corona-Infizierter feiert in Diskothek Stand: 16.07.2021 10:35 Uhr Ein mit Corona infizierter Mann hat am Sonnabend eine Disco in Georgsheil (Landkreis Aurich) besucht. Das Gesundheitsamt des Landkreises Aurich versucht nun, die Kontaktpersonen zu ermitteln.

Nach Angaben von Landrat Olaf Meinen (parteilos) kommen rund 1.100 Menschen infrage. Bislang hätten nicht alle Personen ermittelt werden können, obwohl die Nutzung der Luca-App vorgeschrieben war. Der Landkreis bittet daher alle Besucherinnen und Besucher der Disco "Galaxy" in der Gemeinde Südbrookmerland, bei Symptomen wie Husten, erhöhter Temperatur oder Verlust des Geschmackssinns zu Hause zu bleiben und umgehend das Gesundheitsamt zu kontaktieren.

Schnelltest vor Discobesuch war negativ

Der 21-jährige Mann aus Norden hat sich nach ersten Erkenntnissen offenbar bei einem Urlaub in Spanien infiziert. Drei Tage vor dem Discobesuch seien bei ihm erste Symptome aufgetreten, sagte ein Landkreissprecher dem NDR in Niedersachsen. Daraufhin habe der Mann zwei Selbsttests gemacht - mit unterschiedlichen Ergebnissen. Vor dem Discobesuch habe er dann einen weiteren offiziellen Schnelltest gemacht, dessen Ergebnis negativ ausfiel. Erst ein PCR-Test am Montag habe schließlich eine Corona-Infektion bestätigt, so der Sprecher.

