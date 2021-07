Stand: 16.07.2021 07:26 Uhr Georgsheil: Corona-Infizierter besucht Diskothek

Ein mit Corona infizierter Mann hat am Sonnabend eine Disco in Georgsheil (Landkreis Aurich) besucht. Das Gesundheitsamt des Landkreises ermittelt nun die Kontaktpersonen, berichtet die "Ostfriesen-Zeitung". Nach Angaben von Landrat Olaf Meinen (parteilos) kommen rund 1.100 Menschen in Frage. Der Mann hatte zuvor Urlaub auf Mallorca gemacht. Der Landkreis bittet alle Besucherinnen und Besucher der Disco in der Gemeinde Südbrookmerland, bei Symptomen wie Husten, erhöhter Temperatur oder Verlust des Geschmackssinns zu Hause zu bleiben und umgehend das Gesundheitsamt zu kontaktieren.

