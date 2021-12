Stand: 06.12.2021 09:51 Uhr Gemeinsamer Beschluss: Engelkemarkt in Emden bleibt offen

Anders als die Weihnachtsmärkte etwa in Oldenburg, Leer und Lohne läuft der adventliche Engelkemarkt in Emden weiter. Das haben Schaustellerinnen und Schausteller sowie die Werbegemeinschaft am Sonntag entschieden. Der Markt öffnet von Donnerstag bis Sonntag zwischen 11 und 20 Uhr. Corona-Genesene und Geimpfte brauchen weiterhin einen tagesaktuellen negativen Corona-Test, Booster-Geimpfte nicht.

Weitere Informationen Weihnachtsmärkte in Hameln, Osnabrück und Oldenburg schließen Immer mehr Städte und Gemeinden in Niedersachsen sagen die Veranstaltungen ab. Auf den geöffneten Märkten gilt 2G-Plus. mehr

