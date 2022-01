Stand: 24.01.2022 10:58 Uhr Geldautomat in Hesel gesprengt

Unbekannte haben in Hesel (Landkreis Leer) einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei hatten Anwohnende in der Nacht eine laute Explosion gehört. In der Bank entstand ein hoher Schaden. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Ob sie Geld erbeutet haben, ist noch unklar. In der Region sind in den vergangenen Wochen schon mehrmals Automaten gesprengt worden. Ob es einen Zusammenhang mit dem aktuellen Fall gibt, versucht die Polizei zu ermitteln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.01.2022 | 10:00 Uhr