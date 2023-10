Stand: 19.10.2023 09:21 Uhr "Geistervilla" von Verden steht in Flammen

In der Stadt Verden hat am frühen Donnerstagmorgen ein altes Gebäude gebrannt, das auch als "Geistervilla" bekannt ist. Rund 80 Feuerwehrleute waren laut Polizei im Einsatz. Gegen 1.30 Uhr sei im Dachstuhl des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr stand die gesamte Front des Gebäudes bereits in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hatte das gesamte Gebäude geflutet, um Glutnester zu löschen. Zunächst wurde befürchtet, dass Teile der Villa abgerissen werden müssen, um an die Brandherde zu kommen. Das konnte vermieden werden. Die rund 170 Jahre alte Villa steht seit mehr als 45 Jahren leer. Sie war als sogenannter "Lost Place" unter anderem bei Fotografen beliebt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

