Geisterschiff auf Norderney: Seemann lebt nun am Strand Stand: 08.11.2023 15:26 Uhr Ein mit seinem Segelboot auf Norderney gestrandeter Seemann lebt nun offenbar am Strand der Insel. Er lockt viele Schaulustige an. Sein Boot bleibt wohl vorerst an Ort und Stelle.

"Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Segelschiff bei uns strandet", so ein Inselsprecher. Der um die 70 Jahre alte Seemann war am Montag auf der ostfriesischen Insel mit seinem Schiff auf Grund gelaufen. Er sei auf der Nordsee unterwegs gewesen, so eine Polizeisprecherin. Nun lebe er offenbar am Strand der Insel, er habe auch in der Vergangenheit öfter auf seinem Boot gelebt, so die Polizeisprecherin weiter. Der Segler lockt derzeit viele Schaulustige an und erzählt ihnen Geschichten aus seinem Leben.

Inselverwaltung in Sorge wegen Sturmflut-Gefahr

Wie lange der Seemann und sein Boot noch an Ort und Stelle bleiben, ist unklar. Ein Dauerzustand könne es aber nicht sein, sind sich Inselverwaltung und Polizei einig. "Wir haben Sturmflutsaison, bei einer starken Flut könnte das Schiff angespült werden und den Küstenschutz beschädigen", erklärte der Inselsprecher. Laut Polizei hat das Boot keinen funktionierenden Motor, keinen Anker und einen Ruderschaden. Es muss also repariert oder abgeschleppt werden.

Auftrag für Bergung offenbar geplatzt

Grundsätzlich ist der Eigentümer verantwortlich für sein Schiff. Laut Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs (SPD) hat dieser auch bereits ein niederländisches Unternehmen beauftragt, sein Segelboot zu bergen, der Auftrag sei aber geplatzt. Die Gründe dafür seien nicht bekannt, so Ulrichs. Nun hofft Norderney, dass das Schiff möglichst bald vom Weststrand wegkommt. Nach Angaben des Inselsprechers laufen derzeit viele Gespräche unter anderem mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und der Unteren Naturschutzbehörde. Der Seemann nehme aber keine Hilfe der Inselverwaltung an. "Die Kooperationsbereitschaft hält sich in Grenzen", hieß es.

