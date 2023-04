Stand: 19.04.2023 17:35 Uhr Geiselnahme in Oyten: Haftstrafe für Onkel des Opfers

Im Prozess um die Geiselnahme eines 36-jährigen Mannes aus Oyten (Landkreis Verden) im Dezember 2018 hat das Landgericht Verden das Urteil verkündet. Der 66 Jahre alte Onkel des Opfers wurde zu drei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Ein 32-jähriger Mann bekam elf Monate auf Bewährung wegen Beihilfe. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden Männern aus Nordrhein-Westfalen ihr Opfer im Jahr 2018 frühmorgens vor dessen Wohnhaus in Oyten überfallen und in eine angemietete Ferienwohnung in der Nähe entführt hatten. Dort wartete der 66-jährige Onkel des Entführten 36-Jährigen, der glaubte, sein Neffe habe Geld und Gold im Wert von einer halben Million Euro von seiner Mutter gestohlen. Das Opfer sei im Keller an einen Stuhl gefesselt worden, der Onkel soll ihm Feuerzeugbenzin in die Nase gesprüht und ihn mit der Flamme eines Gasbrenners bedroht haben, um herauszufinden, wo sich die Wertgegenstände befinden, so die Anklage. Nach zwei bis drei Stunden soll das Opfer auf einem Feldweg freigelassen worden sein. Ob es das Geld und die Goldbarren überhaupt gab, konnten die Richter im Prozess nicht aufklären. Das Opfer leidet den Angaben zufolge bis heute unter den Folgen der Entführung und hat Angstzustände. Er war auf einem Feldweg bei Achim freigelassen worden, nachdem sein Onkel realisierte, dass sein Neffe weder Geld noch Gold an sich genommen hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

