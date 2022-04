Stand: 15.04.2022 15:03 Uhr Gegenverkehr übersehen: Fünf Verletzte bei Unfall in Elsfleth

Bei der Kollision zweier Auto in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) sind am Donnerstagabend fünf Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Laut Polizeiangaben hatte ein 19-jähriger Autofahrer beim Abbiegen den Wagen einer 36 Jahre alten Frau übersehen, die mit ihrem 13-jährigen Sohn unterwegs war. Während die Fahrerin mit leichten Verletzungen davon kam, wurde der Jugendliche schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. In dem Wagen des Unfallverursachers wurde ein Mitfahrer ebenfalls schwer verletzt. Der Fahrer und einer weiterer Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.04.2022 | 16:00 Uhr