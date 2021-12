Stand: 07.12.2021 17:15 Uhr Geflügelpest in Putenmast: 15.500 Tiere getötet

In einem Putenmastbetrieb in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ist die Geflügelpest ausgebrochen. Rund 15.500 Tiere wurden nach Angaben des Landkreises getötet. Um den Ausbruchsort wurde eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet, zusätzlich gibt es eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern. Bereits in der vergangenen Woche wurde bei einem Bussard in der Gemeinde Hatten (ebenfalls Landkreis Oldenburg) Geflügelpest nachgewiesen.

