Stand: 04.01.2023 20:28 Uhr Geflügelpest in Cloppenburg: 12.000 Puten gekeult

In einem Putenbetrieb im Landkreis Cloppenburg ist die Geflügelpest festgestellt worden. Die Krankheit ist für die Tiere hoch ansteckend. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe den Ausbruch amtlich bestätigt, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. 12.000 Puten des Betriebs in der Gemeinde Garrel seien getötet worden. Seit dem 20. Dezember gab es damit im Landkreis Cloppenburg in vier Betrieben Geflügelpest-Ausbrüche. Um den betroffenen Betrieb wird nun eine Schutz- und eine Überwachungszone eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.01.2023 | 06:30 Uhr