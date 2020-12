Stand: 30.12.2020 20:57 Uhr Geflügelpest in Betrieb in Garrel - 11.000 Puten getötet

Nach einem weiteren Ausbruch der Geflügelpest im Landkreis Cloppenburg müssen 11.000 Puten eines Betriebs getötet werden. Der Stall in Garrel liegt nach Angaben des Landkreises innerhalb der bisherigen Restriktionsgebiete, sodass keine weiteren Sperr- und Beobachtungsbezirke erforderlich sind. Im Landkreis sind damit bislang sieben Betriebe mit mehr als 76.000 Puten betroffen. Das Virus ist für Menschen ungefährlich, aber für Tiere tödlich. Nach Ausbrüchen vor Weihnachten in den Landkreisen Cloppenburg, Oldenburg und Aurich gilt in vielen Landkreisen bereits eine Stallpflicht für Geflügel.

