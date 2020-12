Stand: 27.12.2020 11:03 Uhr Geflügelpest im Kreis Cloppenburg: Rund 13.500 Puten getötet

In einem weiteren Betrieb im Landkreis Cloppenburg ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das teilte der Landkreis mit. Der Betrieb in der Gemeinde Garrel liegt im Sperrbezirk des ersten Ausbruchbetriebes. Rund 13.500 Puten sind demnach bereits am Freitag getötet worden. Zudem wurde auch dort ein Sperrbezirk innerhalb von mindestens drei Kilometern und ein Beobachtungsbezirk innerhalb von zehn Kilometern um den betroffenen Betrieb eingerichtet. Außerdem dehnt der Landkreis das Wiedereinstallungsverbot für Puten auf die Gemeinde Bösel aus. Die Ställe dürfen vorerst nicht neu belegt werden. Am Dienstag mussten 17.000 Puten im Kreis Cloppenburg gekeult werden. Wegen einzelner Fälle bei Wildvögeln hatte das Land Niedersachsen bereits Anfang November angeordnet, in Landkreisen mit vielen Wildvögeln oder mit vielen Geflügelhaltern die Tiere im Stall zu halten.

Weitere Informationen Nach Vogelgrippe-Ausbruch: Aufstallverbot in Cloppenburg Die Regelung gilt ab Freitag für mindestens 30 Tage. Am Montag waren nach einem Ausbruch 17.000 Puten getötet worden. (23.12.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.12.2020 | 11:00 Uhr