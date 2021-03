Stand: 22.03.2021 17:43 Uhr Geflügelpest: Weiterer Fall in Bakum bestätigt

Die Vogelgrippe breitet sich auch im Landkreis Vechta weiter aus. Am Wochenende war dem Veterinäramt der Kreisverwaltung ein neuer Verdacht auf das hochansteckende Virus H5 in Bakum bestätigt worden. Dies teilte der Landkreis am Montag mit. Die Gesellschaft für Seuchenvorsorge habe deshalb 1.900 Gänse getötet. Jüngst hat das Niedersächsische Agrarministerium mitgeteilt, dass seit November vergangenen Jahres in Niedersachsen rund eine Million Tiere wegen der Geflügelpest getötet werden mussten.

