Geflügelpest: Weitere Regionen ordnen Stallpflicht an Stand: 14.11.2021 10:09 Uhr Aus Sorge vor der Geflügelpest müssen Geflügelhalter in mehreren Regionen ihre Tiere im Stall lassen. Die Stallpflicht gilt ab heute für die Landkreise Emsland, Aurich, Vechta und Grafschaft Bentheim.

Zuvor hatte bereits die Landkreis Cloppenburg und Diepholz die sogenannten Aufstallungspflicht angeordnet. Mitte der Woche wurden Ausbrüche in zwei Betrieben in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) bestätigt. Außerdem wurde das Virus in einer Putenhaltung in Hoya (Landkreis Nienburg) sowie in einer Legehennen-Freilandhaltung in der Gemeinde Ihlow (Landkreis Aurich) nachgewiesen. In diesem Fall steht allerdings noch die Bestätigung durch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) aus.

Zehn Landkreise und drei Städte folgen

Weitere Kommunen werden in den nächsten Tagen ebenfalls die Stallpflicht anordnen. Dies kündigte das Landwirtschaftsministerium an. Neben Stadt und Landkreis Oldenburg gehören ab Mittwoch die Landkreise Ammerland, Cuxhaven, Friesland, Leer, Osterholz, Stade, Verden, Wesermarsch, Wittmund sowie die Städte Emden und Wilhelmshaven dazu. Teil-Aufstallungen sind zudem für die Landkreise Harburg und Rotenburg vorgesehen. Über den aktuellen Stand informiert das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES).

Otte-Kinast setzt auf regionale Maßnahmen

Von einer allgemeinen landesweiten Stallpflicht sieht das Agrarministerium derzeit ab. "Wir hoffen, dass wir mit regional und zeitlich begrenzten Maßnahmen den Übergriff der Vogelgrippe auf unsere Geflügelhaltungen verhindern können", sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Freitag.

Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet

In Folge der bisherigen Ausbrüche mussten bislang rund 57.000 Enten und Puten getötet werden. Um alle betroffenen Ställe wurden Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet. In diesen Zonen sind die Betriebe verpflichtet, ihr Geflügel im Stall halten. Geflügeltransporte sind dort bis auf Weiteres verboten und auch Fleisch von Geflügel, Eier sowie tierische Nebenprodukte wie Mist und Gülle müssen in den Betrieben bleiben. Das Virus ist für Tiere hochansteckend. Eine Übertragbarkeit des derzeit grassierenden Subtyps auf den Menschen wurde laut FLI bislang nicht nachgewiesen.

Eine Million Tiere getötet

Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) hofft, dass die Vogelgrippe nicht so hart zuschlägt wie zwischen Oktober 2020 und April diesen Jahres. 150 Betriebe waren damals betroffen, allein in Niedersachsen mussten mehr als eine Million Tiere getötet werden. Man müsse vor dem Virus bleiben, offene Stallseiten mit Plastikfolien verhängen und das Tränkewasser untersuchen, sagte ZDG-Präsident Friedrich-Otto Ripke.

