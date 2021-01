Stand: 12.01.2021 14:09 Uhr Geflügelpest: 16. Betrieb im Landkreis Cloppenburg betroffen

In Lastrup (Landkreis Cloppenburg) ist erneut ein Fall von Geflügelpest nachgewiesen worden. Der Bestand von 9.300 Puten wurde noch am Dienstag getötet und beseitigt. Damit sind im Landkreis bislang 16 Betriebe mit insgesamt 194.000 Tiere betroffen. Um den Betrieb in Lastrup hat das Cloppenburger Veterinäramt Sperrbezirke erlassen, in denen kein Geflügel mehr bewegt werden darf. Außerdem dürfen nun in den Gemeinden Bösel, Cappeln, Emstek, Essen, Garrel, Molbergen, Lastrup und Lindern sowie den Städten Cloppenburg, Friesoythe und Löningen leere Ställe frühestens nach 30 Tagen wieder belegt werden.

