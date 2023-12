Stand: 19.12.2023 06:56 Uhr Gefahrgut in Barnstorf ausgelaufen - weiträumige Sperrung

Auf der Ladefläche eines Lastwagens sind am Montagmittag mehrere Fässer mit Gefahrgut umgekippt. Der Fahrer bemerkte nach Angaben der Polizei während der Fahrt in Barnstorf (Landkreis Diepholz) das Leck, stellte den Lkw ab und informierte die Feuerwehr. Da zu dem Zeitpunkt demnach nicht feststand, um welchen Gefahrgutstoff es sich handelt, wurde der Bereich um den Lkw weiträumig abgesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet und die Anwohner wurden aufgerufen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr stellte fest, dass von dem ausgelaufenen Stoff in der verdünnten Konzentration keine Gefahr ausging und eine Fachfirma entsorgte den Stoff. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.12.2023 | 06:30 Uhr