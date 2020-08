Stand: 27.08.2020 18:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Gefahrgut-Unfall: A1 bis Freitagabend dicht

Nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Transporter kommt es auf der A1 zu erheblichen Behinderungen. Wie die Polizei mitteilte, bleibt die Strecke zwischen Stuhr und Groß Ippener in Richtung Osnabrück voraussichtlich bis 18 Uhr am Freitagabend voll gesperrt. Die Umleitung führt ab Dreieck Stuhr über die A28 bis Delmenhorst-Deichhorst, weiter über die B213 und zurück auf die A1 bei Wildeshausen-Nord. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern Länge.

Fahrer bleibt unverletzt

Wie die Polizei mitteilte, war ein mit flüssigem Bitumen beladener Sattelzug gegen 3 Uhr am Donnerstagmorgen verunglückt und auf die Seite gestürzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings trat ein Teil der 22 Tonnen Bitumen aus und verhärtete die Fahrbahn auf einer Länge von acht Metern bis zu zehn Zentimetern dick. Der Schaden liegt nach einer ersten Schätzung im sechsstelligen Bereich. Die Beamten riefen Autofahrer in der Gegenrichtung dazu auf, an der Unfallstelle keine brennenden Gegenstände wie Zigaretten aus dem Fahrzeug zu werfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.08.2020 | 07:30 Uhr