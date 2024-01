Stand: 05.01.2024 13:50 Uhr Gefahr für Autofahrer: Unbekannte entfernen 25 Gullydeckel

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Cuxhaven zahlreiche Gullydeckel in zwei Straßen herausgehoben und auf die Fahrbahnen gelegt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Auto über einen offenen Gullyschacht, sodass sein Auto beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie bittet Zeugen, denen im Bereich der Straßen Altenwalder Chaussee und Am Böhlgraben etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer (04721) 57 30 zu melden.

