Stand: 18.02.2021 12:58 Uhr Geestland: Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern

In den Gemeinden Geestland und Wurster Nordseeküste haben sich laut Polizei mehrfach Personen als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben. Sie hätten dabei vorgegeben, dass es zu Wasserrohrbrüchen gekommen ist. In einem Fall sei es einem der Unbekannten gelungen, ein Haus zu betreten. Bislang ist nach Polizeiangaben aber unklar, ob dabei etwas gestohlen wurde. Die Polizei warnt deshalb die Menschen in der Region vor weiteren möglichen Versuchen der Unbekannten, sich mit falschen Angaben Zutritt zu Häusern zu verschaffen. Die Polizei rät deshalb dazu, die Angaben der Männer zu überprüfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.02.2021 | 14:30 Uhr