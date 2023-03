Stand: 01.03.2023 08:45 Uhr Gedenkstätte Esterwegen: Ausstellung erinnert an Nazi-Verbrechen

In Erinnerung an den Reichstagsbrand vor 90 Jahren ist in der Gedenkstätte Esterwegen (Landkreis Emsland) eine neue Sonderausstellung eröffnet worden. Sie trägt den Titel "Auftakt des Terrors. Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus". Die Ausstellung beleuchtet nach Angaben der Gedenkstätte die Rolle, die frühe Konzentrationslager wie in Esterwegen beim Aufbau der NS-Diktatur gespielt haben. Sie wird zeitgleich in 16 Konzentrationslagern bundesweit gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 10. September zu sehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.03.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit Zweiter Weltkrieg