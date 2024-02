Gedenken: Krieg in der Ukraine jährt sich zum zweiten Mal Stand: 23.02.2024 16:07 Uhr Seit zwei Jahren herrscht im Osten Europas Krieg. Der Angriff Russlands auf die Ukraine forderte bereits Zehntausende Todesopfer. In vielen Orten Niedersachsens wird am Wochenende der Opfer gedacht.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erinnert sich nach eigenen Angaben noch gut an die ersten Kriegstage, als Bilder des russischen Angriffs auf die Ukraine um die Welt gingen. Jeden Tag fordere dieser Krieg weitere Opfer. "Ganze Städte und Dörfer werden zerstört. Das Leid der Menschen ist unbeschreiblich", so Weil.

Partnerschaftsabkommen mit ukrainischer Stadt Mykolajiw unterzeichnet

Anfang der Woche hatte Niedersachsen ein Partnerschaftsabkommen mit der ukrainischen Oblast Mykolajiw unterzeichnet. Eine Oblast ist ein Verwaltungsbezirk, der oft mehrere Städte und Dörfer umfasst. Mykolajiw liegt im Süden der Ukraine, östlich von Odessa.

Oldenburg gedenkt der Opfer

Das Leid der Ukrainer und Ukrainerinnen dürfe nicht in Vergessenheit geraten, mahnt der Verein "Oldenburg hilft". Die Menschen seien kriegsmüde, die Unterstützung etwa in Form von Spenden lasse immer mehr nach. "Deshalb ist es wichtig, weiter Solidarität zu zeigen, ob in Deutschland oder auf internationaler Ebene." Man wolle der Opfer gedenken "und in einer gemeinsamen Aktion ein Licht der Hoffnung entzünden." Die Veranstaltung von "Oldenburg hilft" ist für den 24. Februar geplant, dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Start ist um 16 Uhr auf dem Julius-Mosen-Platz.

Anstehende Veranstaltungen in Niedersachsen zum zweiten Jahrestag des Krieges in der Ukraine

Hannover: Am Samstag, 24. Februar, organisiert der Ukrainische Verein in Niedersachsen e.V. zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr eine Menschenkette mit Fotos aus der Ausstellung "Krieg in der Ukraine" am Kröpcke. Ab 14 Uhr findet vor dem Hauptbahnhof Hannover eine Demonstration unter dem Motto "Believe in Ukraine! Act for Ukraine" unter Beteiligung vom Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Regionspräsident Steffen Krach (SPD) und Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) statt.

Braunschweig: Am Samstag, 24. Februar, ab 11 Uhr findet unter dem Stichwort "Gemeinsam kämpfen für Europa" eine Kundgebung auf dem Platz der Deutschen Einheit statt. Organisiert wird die Versammlung vom Freie Ukraine Braunschweig e.V.

Osnabrück: Am Samstag, 24. Februar, hat die Ukrainische Gemeinde Osnabrück ab 17 Uhr eine Demonstration vor dem Osnabrücker Rathaus angemeldet. Die Kundgebung steht unter dem Motto "Light will win over darkness" ("Das Licht wird über die Dunkelheit siegen").

Göttingen: Am Samstag, 24. Februar, findet um 17 Uhr in der Citykirche St. Michael eine ökumenische Andacht statt. Ab 17.30 Uhr ziehen die Teilnehmenden in einem stillen Marsch zum Marktplatz und um 18 Uhr soll es eine Kundgebung am Gänseliesel geben.

Delmenhorst: Am Samstag, 24. Februar, plant die Ukrainische Gemeinschaft Delmenhorst eine Friedensaktion am Alten Schweinemarkt.

Lüneburg: Am Samstag, 24. Februar, rufen SPD, CDU, Grüne und FDP zu einer Demonstration der "Solidarität mit der Ukraine" auf. Beginnen soll sie um 16 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Lüneburger Rathaus.

Hameln: Am Samstag, 24. Februar, um 16 Uhr laden die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Hameln-Pyrmont zu einer Gedenkveranstaltung ein. Treffpunkt ist das Münster St. Bonifatius im Münsterkirchhof 7a. Zu den Rednern zählt Oberbürgermeister Claudio Griese (CDU).

Goslar: Am Freitag, 23. Februar, findet in der Frankenberger Kirche ein ökumenisches Friedensgebet statt.

Cuxhaven: Am Samstag, 24. Februar, findet eine Kundgebung auf dem Kämmererplatz statt. Die Teilnehmenden treffen sich dort um 16 Uhr. Ein Demonstrationszug zur Martinskirche soll um 18 Uhr starten.

