Gebären nur werktags: Kreißsaal schließt an Wochenenden Stand: 01.07.2022 11:29 Uhr Wer in Cloppenburg ein Baby zur Welt bringen möchte, sollte das möglichst an einem Wochentag erledigen. Denn von Freitagmittag bis Montagmorgen hat der Kreißsaal im St. Josefs-Hospital vorerst geschlossen.

Diese Einschränkung gilt nach Angaben des Krankenhauses im Juli und August. "Es sei eine notwendige Konsequenz aus den erschwerten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen", sagte Geschäftsführer Andreas Krone. Die Leistungen in der Geburtshilfe seien nicht ausreichend finanziert. Das eigentliche Problem bestehe aber darin, dass es nicht genug Hebammen gebe, um den Kreißsaal dauerhaft öffnen zu können, so Krone. Deshalb sei er vorerst nur von montags 6 Uhr bis freitags um 13 Uhr geöffnet. Der Hebammenverband Niedersachsen fürchtet, dass der Kreißsaal künftig ganz geschlossen werden könnte.

St. Josefs-Hospital beteuert: Kreißsaal wird nicht geschlossen

Hilke Schauland vom Hebammenverband Niedersachsen sieht in der eingeschränkten Öffnung des Kreißsaals in Cloppenburg einen besorgniserregenden Vorgang. Einen solchen Ablauf habe man schon in anderen Kliniken beobachten können. Im weiteren Verlauf sei die Geburtshilfe in mehreren Fällen dann vollständig eingestellt worden. Erst im September vergangenen Jahres war der Kreißsaal in Friesoythe geschlossen worden. Der Geschäftsführer des St. Josef-Hospitals in Cloppenburg beteuerte in einer Mitteilung des Krankenhauses allerdings: "Eine dauerhafte Schließung des Kreißsaales ist nicht beabsichtigt", so Andreas Krone. Das St. Josefs-Hospital wolle seinem Versorgungsauftrag im Bereich Geburtshilfe nachkommen.

