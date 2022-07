Gasförderung in der Nordsee: Borkum reicht heute Klage ein Stand: 15.07.2022 07:00 Uhr In der Nordsee vor Borkum soll Erdgas gefördert werden. Die Landesregierung hat dem Projekt zugestimmt, doch die Inselgemeinde sorgt sich ums Trinkwasser und den Tourismus. Sie will jetzt klagen.

Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann (parteilos) will das Projekt stoppen und heute in den Niederlanden Klage einreichen lassen, denn dann endet die Einspruchsfrist. Das niederländische Förderunternehmen One-Dyas will mit den Erdgasbohrungen in zwei Jahren beginnen, 19 Kilometer vor den Inseln Schiermonnikoog (Niederlande) und Borkum.

Sorge vor Erdbeben durch Gasförderung vor Borkum

Die Klage, die der Wildeshauser Anwalt Joachim Musch vorbereitet hat und beim zuständigen Bezirksgericht in Den Haag einreichen will, hat 30 Seiten. Der Jurist hat die Planungsunterlagen für das Erdgasförderprojekt eingesehen. Er kommt zu dem Schluss, dass durch die Bohrungen in der Nordsee Erdbeben ausgelöst werden könnten, die im schlimmsten Fall der Insel schaden. Vor allem die Süßwasserlinse sei in Gefahr und mit ihr die Trinkwasserversorgung auf Borkum, so die Argumentation. Schadstoffe könnten an die Strände gelangen. Und: Die Förderplattform, die in Sichtweite der Insel entstünde, könnte Urlauber abschrecken.

Erster Teilabschnitt in den Niederlanden schon genehmigt

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und das Unternehmen One-Dyas haben erst kürzlich eine Erklärung unterzeichnet, mit der das Projekt vorangetrieben werden soll. Bereits Ende Mai hatte das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) die Genehmigung für die Erdgassuche und die Förderung erteilt. Was auf deutscher Seite aus dem Boden geholt wird, soll ins deutsche Netz fließen und so zur Unabhängigkeit von Lieferungen aus dem Ausland beitragen. Die Behörden in den Niederlanden haben einen ersten Teilabschnitt bereits genehmigt.

