Stand: 24.04.2023 06:51 Uhr Gasexplosion in Twistringen - Mann lebensgefährlich verletzt

Nach einer Gasexplosion in einer Wohnung in Twistringen (Landkreis Diepholz) schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Er habe schwere Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik. Die Polizei geht davon aus, dass am Sonntagabend in der Wohnung eine Gasflasche explodiert ist. Wozu diese benutzt wurde und warum es zur Explosion kam, war zunächst unklar. Durch die Wucht der Explosion wurde das Haus teilweise beschädigt, hieß es.

VIDEO: Explosion in Wohnhaus: Mann schwebt in Lebensgefahr (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.04.2023 | 06:30 Uhr