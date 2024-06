Stand: 12.06.2024 10:46 Uhr Gasbohrplattform vor Borkum: Gericht entscheidet über Baustopp

In den Niederlanden wird heute entschieden, ob die Gasbohrplattform vor Borkum weitergebaut werden darf. Das höchste Gericht in Den Haag hatte in der vergangenen Woche einen vorläufigen Baustopp verhängt. Der Energiekonzern One-Dyas will 20 Kilometer vor Borkum in der niederländischen Nordsee nach Gas bohren. Umweltschutzorganisationen hatten gegen die Ende Mai erteilte Baugenehmigung des niederländischen Wirtschaftsministeriums juristische Schritte eingeleitet. Sie fürchten demnach, dass durch den Bau der Plattform Riffe zerstört werden und die Umwelt leiden könnte.

Weitere Informationen Umweltverbände ziehen gegen Bohrinsel vor Borkum vor Gericht Die Verbände wollen vor dem höchsten niederländischen Gericht den Bau verhindern. Gebaut werden soll eine Bohrplattform vor Borkum. (31.05.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.06.2024 | 13:30 Uhr