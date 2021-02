Stand: 25.02.2021 07:45 Uhr Garrel: Müllwerker rettet Frau aus brennendem Bungalow

In Garrel (Landkreis Cloppenburg) hat der Fahrer eines Müllwagens am Mittwoch eine 46-jährige Frau aus einem brennenden Wohnhaus geholt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hatte der Mann Rauch und Flammen in dem Haus bemerkt. Er schlug daraufhin die Scheibe eines Fensters im Erdgeschoss des Bungalows ein und kroch zu der Frau, die im Schlafzimmer lag. Der 47-Jährige trug die Verletzte nach draußen, wo Rettungskräfte sie und ihn versorgten. Der Mann wurde leicht verletzt, die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Polizei und Feuerwehr lobten den mutigen Einsatz des Mannes.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.02.2021 | 06:30 Uhr